'Referandumun sonuçları hakkında konuşmayacağız'

IRAK Başbakanı Haydar el-Abadi, anayasaya aykırı ve gayri meşru olması sebebiyle dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan referandum ve sonuçları ile ilgili olarak Kürt bölgesel yönetimiyle görüşmeyeceğini söyledi.