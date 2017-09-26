'Referandumun sonuçları hakkında konuşmayacağız'

IRAK Başbakanı Haydar el-Abadi, anayasaya aykırı ve gayri meşru olması sebebiyle dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan referandum ve sonuçları ile ilgili olarak Kürt bölgesel yönetimiyle görüşmeyeceğini söyledi.
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