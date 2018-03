'Referandumun ertelenmesi değil iptali gerekir'

İBADİ, Bağdat'taki hükümet sarayında bazı yerel ve uluslararası basın ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.



IKBY referandumunu değerlendiren İbadi, "Irak anayasasını kuzeyden güneye kadar tüm Iraklılar oyladı. Devletteki tüm ilgili makamlar referandumun bu anayasaya aykırı olduğu kararını verdi. Herkes buna uymalı. Sen (Mesut Barzani) Kürdistan bölgesinde çoğunluk değilsin ki herkes için referandum düzenliyorsun. Kürt olmayan diğerleri nereye gidecekler." diye konuştu.



İbadi, referanduma tümden karşı olduklarını vurgularken, "Referandum ister şimdi isterse gelecekte ve ister Kürdistan isterse diğer bölgelerde yapılsın bunu kökünden reddediyoruz. Referandumun ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.



"Saddam'ın hataları tekrarlanıyor"



IKBY yetkililerinin referandumla ilgili kullandığı söylemin "tehlikeli bir tırmanışa doğru" gittiğini belirten İbadi, şöyle devam etti:



"Referandum meselesi doğru olmayan bir çekişme ve anlaşmazlıktır. Hem hükümet, meclis, yargı ve devletin diğer birimlerinde yer alacaksın hem de buraların kararını tanımayacaksın. Bu, asla kabul edilir bir durum değil. Referandumla ülkenin zayıflatılması isteniyor. Saddam'ın hataları bugün tekrarlanıyor. Ayrıca bundan dolayı komşu ülkelerimizin güvenliğini bozmak istemiyoruz."



Kürt liderlerle Bağdat'ta tüm diyalog kapılarını açık tuttuklarını aktaran İbadi, "Konuyu hiçbir taviz vermeden çözmeye hazırız. Çünkü hatayı biz değil onlar (IKBY) yaptı." değerlendirmesinde bulundu.



İbadi, referandumun ertelenmesi karşılığında uluslararası toplumun öncülüğünde IKBY ile Bağdat arasında görüşülecek alternatif tekliflerinin olmadığını belirterek, "Tek önerimiz, referandumun iptaliyle ilgili ciddi ve direkt diyalog. Bu da Irak'ın önerisidir başka kimsenin değil." diye konuştu.



Bu arada İbadi, "Referandum düğümüyle ilgili önümüzdeki saatler içinde ferahlatıcı gelişmeler yaşanabilir." ifadesini kullandı, bu cümlesinin içeriğine dair daha fazla ayrıntı vermedi.



"Erdoğan ile görüşmem çok anlamlı ve güçlüydü"



Irak Başbakanı açıklamaları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine de değindi. İbadi, "Erdoğan ile telefondaki görüşmemiz çok güçlü, anlamlı ve netti. Bu, diğer Türk yetkililerle görüşmemiz için de geçerli. Türkiye ile bu konuda çok güçlü bir iş birliğimiz var. Türkiye'nin referanduma karşı Irak'ın toprak bütünlüğünden yana tavrı çok net ve bunu açık şekilde görüyoruz, hissediyoruz. Bu da bizim açımızdan gayet memnuniyet verici." dedi.



"Bize sunacak açık mesajları yok"



İbadi, komşu ülkelerle dünya genelindeki diğer devletlerin referandumun Irak'ı zayıflatacağı endişesi taşıdığını da dile getirdi.



IKBY'nin referandumu merkezi yönetimle yeniden görüşmek için Bağdat'a heyet göndereceği iddialarına ilişkin ise İbadi, "Heyette kimin kimi temsil ettiği belli değil. Ziyaret için de belli bir zaman belirleyemiyorlar ve bize sunacak açık bir mesajları da yok. Bu heyet meselesi halihazırda verimli gözükmüyor." dedi.



"Umarım o düzeye gelmeyiz"



Irak Başbakanı, referandumun IKBY ve tartışmalı bölgelerde yapılması halinde önlerinde her gün güncelledikleri çok sayıda seçenek olduğunun altını çizdi.



İbadi, "Umarım bazı bölgelerde (tartışmalı bölgeler) güvenlik açığı yaşanmaz. Çünkü yaşandığı halde orada her türlü güvenliği sağlama görevimiz devreye girecek. Bölge (IKBY) dahil ülkenin her yerindeki vatandaşımızın güvenliğini koruma yetkimiz mevcut. Çok faal adımlar atacağız. Umarım o düzeye gelmeyiz." diye konuştu.



Kerkük'teki gerginlik



Haydar el-İbadi, Kerkük'te dün Türkmen Milliyetçi Hareketi binasına düzenlenen saldırı ve yaşanan gerginlikle ilgili de şunları söyledi:



"Kerkük'te vatandaşlarımızın hak ve hukukuna saldırmaya izin vermeyiz. Kerkük polis dairesine tüm kentteki güvenliği sağlama talimatını verdim. Kerkük'ün başka çatışma ve savaşlarla meşgul edilmesi, fitne ve kargaşa için buraya başka yerlerden yabancı güçlerin (PKK) getirilmesine müsamaha göstermeyiz."



Rusya'ya eleştiri, ABD ziyareti belirsiz



Tüm dünya ülkelerinin referanduma karşı Bağdat'ın yanında ülkenin birliğini savunduğunu söyleyen Irak Başbakanı, Rusya'nın referandum konusundaki tutumunu ise "zayıf" diye nitelendirdi.



İbadi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak için ABD'nin New York kentine gidip gitmeyeceğine henüz karar vermediğini aktarırken, askeri operasyonlar ve referandumdan dolayı gündemin yoğun olduğuna işaret etti ve "Yaşanan gelişmelerden 24 saat bihaber kalacağım. Bu da tehlikeli bir durum." ifadesini kullandı.