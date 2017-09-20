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'Referandumun ertelenmesi değil iptali gerekir'

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandumla ilgili, "Bunu kökünden reddediyoruz. Referandumun ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi gerekir." dedi

'Referandumun ertelenmesi değil iptali gerekir'

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandumla ilgili, "Bunu kökünden reddediyoruz. Referandumun ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi gerekir." dedi

20 Eylül 2017 Çarşamba 00:47
'Referandumun ertelenmesi değil iptali gerekir'
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İBADİ, Bağdat'taki hükümet sarayında bazı yerel ve uluslararası basın  ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
 
IKBY referandumunu değerlendiren İbadi, "Irak anayasasını kuzeyden  güneye kadar tüm Iraklılar oyladı. Devletteki tüm ilgili makamlar referandumun bu  anayasaya aykırı olduğu kararını verdi. Herkes buna uymalı. Sen (Mesut Barzani)  Kürdistan bölgesinde çoğunluk değilsin ki herkes için referandum düzenliyorsun.  Kürt olmayan diğerleri nereye gidecekler." diye konuştu.
 
İbadi, referanduma tümden karşı olduklarını vurgularken, "Referandum  ister şimdi isterse gelecekte ve ister Kürdistan isterse diğer bölgelerde  yapılsın bunu kökünden reddediyoruz. Referandumun ertelenmesi değil, tamamen  iptal edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
 
"Saddam'ın hataları tekrarlanıyor"
 
IKBY yetkililerinin referandumla ilgili kullandığı söylemin "tehlikeli  bir tırmanışa doğru" gittiğini belirten İbadi, şöyle devam etti:
 
"Referandum meselesi doğru olmayan bir çekişme ve anlaşmazlıktır. Hem  hükümet, meclis, yargı ve devletin diğer birimlerinde yer alacaksın hem de  buraların kararını tanımayacaksın. Bu, asla kabul edilir bir durum değil.  Referandumla ülkenin zayıflatılması isteniyor. Saddam'ın hataları bugün  tekrarlanıyor. Ayrıca bundan dolayı komşu ülkelerimizin güvenliğini bozmak  istemiyoruz."
 
Kürt liderlerle Bağdat'ta tüm diyalog kapılarını açık tuttuklarını  aktaran İbadi, "Konuyu hiçbir taviz vermeden çözmeye hazırız. Çünkü hatayı biz  değil onlar (IKBY) yaptı." değerlendirmesinde bulundu.
 
İbadi, referandumun ertelenmesi karşılığında uluslararası toplumun  öncülüğünde IKBY ile Bağdat arasında görüşülecek alternatif tekliflerinin  olmadığını belirterek, "Tek önerimiz, referandumun iptaliyle ilgili ciddi ve  direkt diyalog. Bu da Irak'ın önerisidir başka kimsenin değil." diye konuştu.
 
Bu arada İbadi, "Referandum düğümüyle ilgili önümüzdeki saatler içinde  ferahlatıcı gelişmeler yaşanabilir." ifadesini kullandı, bu cümlesinin içeriğine  dair daha fazla ayrıntı vermedi.
 
"Erdoğan ile görüşmem çok anlamlı ve güçlüydü"
 
Irak Başbakanı açıklamaları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan ile görüşmesine de değindi. İbadi, "Erdoğan ile telefondaki görüşmemiz  çok güçlü, anlamlı ve netti. Bu, diğer Türk yetkililerle görüşmemiz için de  geçerli. Türkiye ile bu konuda çok güçlü bir iş birliğimiz var. Türkiye'nin  referanduma karşı Irak'ın toprak bütünlüğünden yana tavrı çok net ve bunu açık  şekilde görüyoruz, hissediyoruz. Bu da bizim açımızdan gayet memnuniyet verici."  dedi.
 
"Bize sunacak açık mesajları yok"
 
 İbadi, komşu ülkelerle dünya genelindeki diğer devletlerin  referandumun Irak'ı zayıflatacağı endişesi taşıdığını da dile getirdi.
 
IKBY'nin referandumu merkezi yönetimle yeniden görüşmek için Bağdat'a  heyet göndereceği iddialarına ilişkin ise İbadi, "Heyette kimin kimi temsil  ettiği belli değil. Ziyaret için de belli bir zaman belirleyemiyorlar ve bize  sunacak açık bir mesajları da yok. Bu heyet meselesi halihazırda verimli  gözükmüyor." dedi.
 
"Umarım o düzeye gelmeyiz"
 
Irak Başbakanı, referandumun IKBY ve tartışmalı bölgelerde yapılması  halinde önlerinde her gün güncelledikleri çok sayıda seçenek olduğunun altını  çizdi.
 
İbadi, "Umarım bazı bölgelerde (tartışmalı bölgeler) güvenlik açığı  yaşanmaz. Çünkü yaşandığı halde orada her türlü güvenliği sağlama görevimiz  devreye girecek. Bölge (IKBY) dahil ülkenin her yerindeki vatandaşımızın  güvenliğini koruma yetkimiz mevcut. Çok faal adımlar atacağız. Umarım o düzeye  gelmeyiz." diye konuştu.
 
Kerkük'teki gerginlik
 
Haydar el-İbadi, Kerkük'te dün Türkmen Milliyetçi Hareketi binasına  düzenlenen saldırı ve yaşanan gerginlikle ilgili de şunları söyledi:
 
"Kerkük'te vatandaşlarımızın hak ve hukukuna saldırmaya izin vermeyiz.  Kerkük polis dairesine tüm kentteki güvenliği sağlama talimatını verdim.  Kerkük'ün başka çatışma ve savaşlarla meşgul edilmesi, fitne ve kargaşa için  buraya başka yerlerden yabancı güçlerin (PKK) getirilmesine müsamaha  göstermeyiz."
 
Rusya'ya eleştiri, ABD ziyareti belirsiz
 
Tüm dünya ülkelerinin referanduma karşı Bağdat'ın yanında ülkenin  birliğini savunduğunu söyleyen Irak Başbakanı, Rusya'nın referandum konusundaki  tutumunu ise "zayıf" diye nitelendirdi.
 
İbadi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak için  ABD'nin New York kentine gidip gitmeyeceğine henüz karar vermediğini aktarırken,  askeri operasyonlar ve referandumdan dolayı gündemin yoğun olduğuna işaret etti  ve "Yaşanan gelişmelerden 24 saat bihaber kalacağım. Bu da tehlikeli bir durum."  ifadesini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Irak Başbakanı Haydar El-İbadi
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