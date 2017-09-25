Referanduma bir tepki de Çin’den geldi

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, tartışmalara rağmen “bağımsızlık” referandumuna devam ederken uluslararası toplumdan tepkiler sürüyor. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lu Kang konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin hükümeti, Irak'ın egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor” dedi.
Kang, “İlgili tarafların diyalog yoluyla farklılıkları çözebileceğini ve Irak'taki bölgesel istikrarı ortaklaşa korumak için tarihi ve gerçeği dikkate alan kapsamlı bir çözüm bulmasını umuyoruz” diye konuştu.
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