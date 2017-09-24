Referandum öncesi Kerkük'te peşmergelere bombalı saldırı

Saldırıda Peşmerge güçlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını ifade eden Mahmud, bölgenin güvenlik çemberine alındığını söyledi. Mahmud, saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadığını aktararak, bu eylemin terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenmiş olabileceğini kaydetti.

Peşmerge güçlerinde görev yapan yüzbaşı Kamran Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, Peşmerge güçlerine ait devriye aracının geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.

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