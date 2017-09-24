Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102528
ALTIN
146.404
DOLAR
3.5165
STERLİN
4.7436
EURO
4.1765
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Referandum öncesi Kerkük'te peşmergelere bombalı saldırı

Referandum tartışmalarının odağındaki Kerkük'te, Barzani'ye bağlı peşmerge güçlerine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 peşmerge yaşamını yitirdi, 5 peşmerge de yaralandı

Referandum öncesi Kerkük'te peşmergelere bombalı saldırı

Referandum tartışmalarının odağındaki Kerkük'te, Barzani'ye bağlı peşmerge güçlerine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 peşmerge yaşamını yitirdi, 5 peşmerge de yaralandı

24 Eylül 2017 Pazar 10:27
Referandum öncesi Kerkük'te peşmergelere bombalı saldırı
banner404

IRAK'IN  Kerkük kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.

PATLAYICI İLE SALDIRDILAR

Peşmerge güçlerinde görev yapan yüzbaşı Kamran Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, Peşmerge güçlerine ait devriye aracının geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.

DEAŞ SALDIRISI OLABİLİR

Saldırıda Peşmerge güçlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını ifade eden Mahmud, bölgenin güvenlik çemberine alındığını söyledi. Mahmud, saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadığını aktararak, bu eylemin terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenmiş olabileceğini kaydetti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MESUD BARZANİMesut BarzaniKerkükIrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mücevherleri öyle bir yerine saklamış ki…
Mücevherleri öyle bir yerine saklamış ki…
Referanduma bir tepki de Çin’den geldi
Referanduma bir tepki de Çin’den geldi
Okulların sadece yüzde 1’i açıldı
Okulların sadece yüzde 1’i açıldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim