Referandum bahane serveti şahane!

BAĞIMSIZLIK referandumu kartıyla bütün bölgeyi ateşe atan Mesud Barzani'nin aşireti, siyasi rakibi olan Talabani Ailesi'yle birlikte petrol zengini olan bölgenin ekonomisini elinde tutuyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) neredeyse her kademesi Barzani aşireti ve yönettikleri Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ile siyasi rakipleri Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyeleri tarafından paylaşılmış durumda. Görev süresi Ağustos 2015'te dolmasına rağmen parlamentoyu kapatarak IKBY Başkanlığı koltuğunda oturan Mesud Barzani'nin yeğeni Neçirvan Barzani halen Başbakanlık yaparken, büyük oğlu Mesrur Barzani istihbarat ve silahlı kuvvetlerin komutasında bulunuyor.

3.2 MİLYON DOLAR KUMARA GİTTİ

Yeterli açık veri olmadığından Barzani aşireti üyelerinin servetlerini hesaplamak imkansız olsa da, Mesrur Barzani'nin ABD'de 10 milyon dolara lüks bir daire aldığı, kardeşi Mansur Barzani'nin ise Dubai'de bir kumarhanede bir gecede 3.2 milyon dolar kaybettiği geçen yıl haber olmuştu.

Gorran (Değişim) Hareketi Milletvekili Ali Hama Salih, Irak merkezi hükümetinin verilerine göre, 2016'nın son 2 ayı ile Ocak 2017'yi kapsayan 3 aylık dönemde IKBY gözetiminde çıkarılan petrol miktarı, personel giderleri ve diğer masrafların dökümünü yayımlayarak, “Bu hesaplara göre 3 ayda kaybolan para miktarı 1 milyar 266 milyon dolardır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2006 yılına ait olan ve Wikileaks tarafından sızdırılan belgesinde, IKBY'nin en önemli sorununun “yolsuzluk” olduğu belirtilerek, ihale almak isteyen bir şirketin öncelikle KDP veya KYB'den üst düzey bir ismin işaret edeceği bir şirkete yüzde 10-30 civarında ödeme yapması gerektiği, ihaleyi alabilmek için ayrıca ilgili bakanlığa da yüzde 10 komisyon ödemesinin şart koşulduğu kaydedildi. Rüşvet ağındaki şirketlerin isimleri ise şöyle sıralandı: Diyar, Eagle, Falcon, KAR, Nasri, Sandi ve Silver Star. Telekom şirketi Korek, Şirvan Barzani tarafından idare edilirken, Süleymaniye merkezli telekom şirketi Asiacell'in kârının yarısının KYB politbüro üyeleri tarafından paylaşıldığı belirtildi.

YOKSULLUK HIZLA ARTIYOR

Petrolün varil fiyatının 100 doları geçtiği 2013 yılında IKBY'de yüzde 3'e kadar düştüğü tahmin edilen yoksulluk oranı, varil fiyatının 50 dolara gerilemesi ve IŞİD işgalleriyle birlikte bugün yüzde 12'yi geçmiş durumda. Bütçenin yüzde 70'i maaş bekleyen 740 bin kişiye giderken, toplamı aylık 700 milyon doları bulan bu ödemeler düzenli yapılamıyor.Yönetim günlük petrol üretimini 600 bin varilin üzerine çıkararak açıkları kapatmayı hedefliyordu, ancak petrol ihracatının Ceyhan'a uzanan boru hattı ile yapılyor olması Barzani'yi zorlayacak.

ÇIKAR KAVGASI BÜYÜR

Türkiye, Irak ve İran'ın referandum sonrasında IKBY üzerindeki ekonomik ve siyasi baskılarının yoğunlaşması beklenirken, düşünce kuruluşu Stratfor, referandum sonrasında Kürt partileri arasındaki çekişmelerin de sertleşebileceği uyarısında bulundu. Hesabı sorulamayan milyarlarca dolar her ay Barzani aşireti, Talabani ailesi ve onlara bağlı yetkililer tarafından çarçur edilirken, bölge uzmanı Gareth Stansfield, tıpkı 1994'teki KDP-KYB çatışmaları gibi bir duruma gelindiğini belirtti. 1990'lardaki iç çatışmalarda binlerce peşmerge ölmüştü.