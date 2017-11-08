Rayların üzerinden karşıya geçmeye çalıştı, saliselerle kurtuldu!

Güney Sidney'de kaydedilen görüntülerde adamın ezilmekten saliselerle kurtulduğu görülüyor. Karşı yönden gelen treni gördüğü halde kendini raylara bırakıp koşan genç adam kendini platforma zorlukla atıyor. Videonun bu tip davranışların tehlikelerini göstermek için Sidney Tren İdaresi tarafından yayınlandığı öğrenildi.

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