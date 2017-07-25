Rapçiye Almanya'da 'mafya' baskını

NÜMBERG'DE mafya kostümü giymiş kişilerin ve silahların, polise izin verilmeyen klip çekiminde kullanılması polisi alarma geçirdi. Alman polisi, gelen şikâyetlerin üzerine harekete geçti. Olay nedeniyle klibin çektiği adrese çok sayıda polisle baskın yapıldığı ve baskının gerçekleşmesinin ardından polisin klip çekimiyle karşılaştığı ifade edildi. 26 yaşındaki rapçi Can Bera "Polisin bu şekilde alarma geçmesini tabii ki anlıyorum çünkü Almanya'da terör olayları gündemde" yorumunda bulundu. hürriyet.com.tr'ye konuşan Bera, aslen Erzincanlı olduğunu ve ailesinin orada yaşadığını söyledi. Bera'nın müzik klibine yapılan baskın ise Alman basınında geniş yer buldu. Alman Bild gazetesi, "Rap videosunda terör alarmı. Özel birlikler Parkhaus bölgesinde baskın yaptı" başlığını kullandı. Bera'nın çektiği klipte gerçek silahların kullanılması gerekçesiyle soruşturma açıldığı ifade edildi.