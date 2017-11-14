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Rakka'nın kirli sırları ortaya çıktı! 250 IŞİD teröristi...

BBC'nin özel araştırması, 250 IŞİD üyesi ve ailelerinin, ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ortak operasyonuyla Rakka'dan güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ortaya koydu

Rakka'nın kirli sırları ortaya çıktı! 250 IŞİD teröristi...

BBC'nin özel araştırması, 250 IŞİD üyesi ve ailelerinin, ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ortak operasyonuyla Rakka'dan güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ortaya koydu

14 Kasım 2017 Salı 14:50
Rakka'nın kirli sırları ortaya çıktı! 250 IŞİD teröristi...
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BBC muhabirleri Quentin Sommerville ve Riam Dalati'nin haberine göre tahliyeler, Halk Savunma YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu ABD destekli SDG'nin, Rakka'yı terör örgütü IŞİD'in elinden aldığı geçen ay gerçekleşti.
Tahliye edilen IŞİD'liler arasında, örgütün önde gelen isimlerinin yanı sıra çok sayıda yabancı terörist de vardı., Rakka'dan tahliye edilenlerin bir kısmı Suriye geneline dağılırken, aralarından bazılarının da Türkiye'ye gittiği ortaya çıktı.

Tahliye edilen 250 IŞİD militanı, Rakka'nın ABD destekli milisler tarafından ele geçirilmesinden önce yüzlerce araçlı konvoyla şehirden ayrılan ve çoğu IŞİD'lilerin ailelerinden oluşan 4 bin kişi arasında yer alıyordu.

BBC'nin haberine göre onlarca yabancı IŞİD üyesi silah ve cephane yüklü 10 kamyonla Rakka'dan ayrıldı.

Haberde kamyon şoförü Ebu Fevzi ve arkadaşlarının tanıklıklarına yer veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BbcIŞİDTerörist
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