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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Rahibeye tecavüze ömür boyu hapis

Hindistan’ın Kalküta kentindeki mahkeme, Mart 2015’te yaşlı bir rahibeye tecavüz etmekle suçlanan Nazrul İslam adlı Bangladeşli zanlıyı ömür boyu hapse mahkum etti

Rahibeye tecavüze ömür boyu hapis

Hindistan’ın Kalküta kentindeki mahkeme, Mart 2015’te yaşlı bir rahibeye tecavüz etmekle suçlanan Nazrul İslam adlı Bangladeşli zanlıyı ömür boyu hapse mahkum etti

10 Kasım 2017 Cuma 09:27
Rahibeye tecavüze ömür boyu hapis
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BBC’nin haberine göre, Nasrul İslam, tecavüz ve cinayet girişiminden suçlu bulundu. Diğer beş erkek zanlıya da, Batı Bengal eyaletindeki Ranaghat’ta yaşanan saldırıdaki soygundan 10’ar yıl hapis cezası verildi. Bir başka şüpheli de zanlılara yardım ve yataklık suçundan yedi yıl hapis aldı. 71 yaşındaki rahibe, soyguncular kaldığı manastırı yağmaladıktan sonra saldırıya uğramıştı. Çetenin saldırı sırasında nakit para ve diğer bazı eşyaları da çaldıkları olay, ülke çapında büyük yankı bulmuş ve kitlesel protesto eylemleri yapılmıştı.

Yasal nedenlerle adı açıklanmayan rahibe, saldırının ardından ameliyat geçirmiş ve Batı Bengal dışına çıkartılmıştı.

Hindistan’da son yıllarda, ülkenin küçük Hristiyan azınlığına ait kişilere saldırılar görüldü. Saldırılar çeşitli eylemlerle protesto edildi.

Hindistan’da başkent Delhi’de bir öğrencinin 2012’de toplu tecavüze uğrayıp, öldürülmesinin ardından cinsel şiddet yasalarını sertleştirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
HindistanKalkütaNazrul İslam
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