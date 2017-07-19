Radikal solcu lidere soruşturma açıldı

PARİS Savcılığı’nca bu ayın başında, aşırı sol hareketin lideri Melenchon hakkında, AP’de 2009-2017 yıllarında ‘sahte belgelerle danışman çalıştırmak ve güveni kötüye kullanmak’ gerekçesiyle ön soruşturma açıldı.Soruşturmanın, aşırı sağcı Sophie Montel’in, 27 Haziran’da Paris Savcısı François Molins’e, Melenchon ve diğer milletvekilleri hakkında AP’deki ‘hayali danışman’ iddialarını anlatan bir mektup göndermesi üzerine başlatıldığı bildiriliyor. Le Parisien’in mayıs ayındaki haberinde, Montel’in, aralarında eski AB’den Sorumlu Devlet Bakanı Marielle de Sarnez’in de bulunduğu 19 milletvekili hakkında AP’deki ‘hayali danışman’ iddiaları gündeme gelmişti. Haberde bu iddialar üzerine, Paris Savcılığı’nca ön soruşturma açıldığı belirtilmişti.

BAŞKA POLİTİKACILAR DA SUÇLANMIŞTI

‘Hayali danışman’ çalıştırdıkları iddiaları Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sağ kolu eski Uyum Bakanı Richard Ferrand, Fransa sağının cumhurbaşkanı adayı olan ancak seçimin ilk turunda elenen François Fillon ile aşırı sağcı parti Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen hakkında da ortaya atılmıştı.