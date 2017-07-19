Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Radikal solcu lidere soruşturma açıldı

Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon’un, Avrupa Parlementosu’nda (AP) dört kişiyi sahte belgelerle danışmanı olarak gösterdiği öne sürüldü

Radikal solcu lidere soruşturma açıldı

Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon’un, Avrupa Parlementosu’nda (AP) dört kişiyi sahte belgelerle danışmanı olarak gösterdiği öne sürüldü

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:24
Radikal solcu lidere soruşturma açıldı
banner404

PARİS  Savcılığı’nca bu ayın başında, aşırı sol hareketin lideri Melenchon hakkında, AP’de 2009-2017 yıllarında ‘sahte belgelerle danışman çalıştırmak ve güveni kötüye kullanmak’ gerekçesiyle ön soruşturma açıldı.Soruşturmanın, aşırı sağcı Sophie Montel’in, 27 Haziran’da Paris Savcısı François Molins’e, Melenchon ve diğer milletvekilleri hakkında AP’deki ‘hayali danışman’ iddialarını anlatan bir mektup göndermesi üzerine başlatıldığı bildiriliyor. Le Parisien’in mayıs ayındaki haberinde, Montel’in, aralarında eski AB’den Sorumlu Devlet Bakanı Marielle de Sarnez’in de bulunduğu 19 milletvekili hakkında AP’deki ‘hayali danışman’ iddiaları gündeme gelmişti. Haberde bu iddialar üzerine, Paris Savcılığı’nca ön soruşturma açıldığı belirtilmişti.

BAŞKA POLİTİKACILAR DA SUÇLANMIŞTI

‘Hayali danışman’ çalıştırdıkları iddiaları Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sağ kolu eski Uyum Bakanı Richard Ferrand, Fransa sağının cumhurbaşkanı adayı olan ancak seçimin ilk turunda elenen François Fillon ile aşırı sağcı parti Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen hakkında da ortaya atılmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
FransaJean-Luc MelenchonSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim