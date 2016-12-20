PYD'ye operasyon yapmama sözü verdi!

RUDAW televizyonuna konuk olan İmad Khamis’in Danışmanı Abdülkadir Aziz, Suriye’deki PYD bölgelerine ilişkin “Suriye Hükümeti hiçbir şekilde o bölgelere yönelik bir operasyon düzenlemeyecek. Onlar silahlı bir güç ama o bölgeleri teröristlerden korumuşlardır” dedi. Suriye hükümeti olarak Kürt güçlerini desteklediklerinin altını çizen Aziz, “Kürtler ülkenin önemli unsurlarındandır. Biz geçmişte Suriye Kürtlerini destekledik” ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLER MEMNUN

Aziz’in açıklamalarının ardından Sputnik’e konuşan PYD’li terörist Rezan Hido ise, Halep’in muhaliflerden temizlenmesini sevinçle karşıladıklarını belirtti. Kentin Esad’ın eline geçmesini ‘büyük bir başarı’ olarak tanımlayan Hido, sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirilerek alınan bu başarıda Rusya ve İran destekli milislerin rolünün büyük olduğunu vurguladı. “Suriye ordusu El Bab’ı alarak Halep’in güvenliğini garantiye alabilir” diyen Hido, Esad’a yeni hedefini tebliğ etti.

ŞENGAL'DEKİ YABANCI TERÖRİSTLER GÖZALTINDA

Türkiye’nin Şengal’deki terör örgütü unsurlarına yönelik baskısı sonuç verdi. Peşmerge güçlerinin, PKK’nın altı yabancı militanını gözaltına aldığı öğrenildi. Kanadalı eski asker Michael Kennedy, iki Alman ve üç ABD’li militan, gözaltına alınarak Erbil’e gönderildi. Güvenlik güçleri yabancı militanların, vizeleri bitmesine rağmen sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

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