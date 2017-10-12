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PYD Azez'in Maarin köyüne saldırdı

Halep'in kuzeyinde bulunan muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine bağlı Maarin köyüne terör örgütü PKK/PYD tarafından saldırı düzenlendi

PYD Azez'in Maarin köyüne saldırdı

Halep'in kuzeyinde bulunan muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine bağlı Maarin köyüne terör örgütü PKK/PYD tarafından saldırı düzenlendi

12 Ekim 2017 Perşembe 07:51
PYD Azez'in Maarin köyüne saldırdı
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TERÖR örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, Halep'in  kuzeyindeki Azez ilçesinin Maarin köyüne saldırdı. 
 
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör  örgütü PKK/PYD, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin batısında yer alan  Maarin köyü ve çevresine saldırı düzenledi.
 
Maarin köyünün kontrol noktasına da saldıran örgüt mensuplarına  muhalifler karşılık verdi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler bölgeye takviye  güç göndererek, örgütün olduğu bölgelere ağır silahlarla saldırıyor.
 
PKK/PYD, Halep'in kuzeyindeki Azez ile Mare ilçesine ağır silahlarla  saldırmıştı. Örgüt, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ilerleyerek Afrin ile  Münbiç'i birleştirmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
HalepAzezMaarin KöyüTerör örgütüPKKPYD
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