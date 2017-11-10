Putin ve Trump, Vietnam'da buluştu

VİETNAM yerel kıyafetleri giyen Putin ve Trump, APEC zirvesinde aile fotoğrafı çekimi sırasında yan yana poz verdi.



Daha önce yerini alan Putin'in yanına gelen Trump, Rus lideri selamlayarak elini sıktı. İkili, bir süre gülümseyerek tokalaştı.



Trump, Putin ile APEC zirvesi kapsamında görüşebileceğini söylenmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da görüşmenin bugün gerçekleşeceğini bildirmişti.



Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bugün yaptığı açıklamada, Trump ile Putin arasında APEC zirvesi kapsamında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle yapılmayacağını duyurmuştu.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini, ancak henüz böyle bir görüşmenin netlik kazanmadığını belirtmişti.

