Putin Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ocak ayının ilk haftasında Türkiye'ye geleceğini açıkladı
DÜNYA 15.11.2019, 20:24
SÖZCÜ Kalın yaptığı açıklamada "Ocak ayının ilk haftasında Putin'in Türkiye ziyareti planlanıyor. Rusya ile ortak devriyeler devam edecek. Burada beklentilerimiz ve endişelerimiz var. Kamışlı'dan hala çıkmayan YPG'liler var. Anlaştığımız şekilde 30 km derinliğin terörden arındırılmış olması gerekiyor. Mutabakatın maddeleri açık, sorumluluk Rusya'da." ifadelerini kullandı.
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