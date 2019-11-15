Putin Türkiye'ye geliyor

SÖZCÜ Kalın yaptığı açıklamada "Ocak ayının ilk haftasında Putin'in Türkiye ziyareti planlanıyor. Rusya ile ortak devriyeler devam edecek. Burada beklentilerimiz ve endişelerimiz var. Kamışlı'dan hala çıkmayan YPG'liler var. Anlaştığımız şekilde 30 km derinliğin terörden arındırılmış olması gerekiyor. Mutabakatın maddeleri açık, sorumluluk Rusya'da." ifadelerini kullandı.