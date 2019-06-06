Putin tüm dünyaya bu açıklamayla duyurdu: 2021'i beklemeden çekiliyoruz

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, son olarak 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından yenilenen ve 2021 yılında sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilmek için hazırlık yaptığını duyurdu.

ABD'nin füze savunma anlaşmalarından çekilmesinin küresel güvenliği istikrarsızlaştırmaya yönelik bir adım olduğunu söyleyen Putin, uluslararası silah kontrol sisteminin çökmesi konusunda ciddi bir risk bulunduğunu ifade etti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF 2019) uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya gelen Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildikleri için sorumluluk üstlenmeleri gerektiğinin bilincine varmaya başladığını kaydetti.

Sputnik'in haberine göre Washington'un adımları nedeniyle uluslararası silah kontrol sisteminin çökmesi konusunda ciddi bir risk bulunduğunun altını çizen Rus lider, şunları söyledi:

"ABD kendi başına INF'den çekildi. Sayın baylar ve bayanlar, hanginiz bunu aktif şekilde protesto etti, dövizlerle sokağa çıktı? Yok. Sessizlik. Bu, uluslararası güvenlik alanında tüm uluslararası ilişkilerin temelini sarsan ilk ve çok ciddi bir adımdı. İkinci adım olarak da, sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini anlamaya başlayarak suçu Rusya'nın üzerine atmaya çalışıyorlar."

"TRUMP'LA SON GÖRÜŞMEMİZ İYİMSERLİK YARATTI"

ABD Başkanı Donald Trump'la mayıs başında yaptıkları son telefon görüşmesinin stratejik silahların kontrolüne yönelik belirli bir iyimserlik yarattığını anlatan Putin, "Zira Donald, kendisinin de endişeli olduğunu, ABD'nin ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını anladığını söyleyip 'Silaha yatırılan paralar başka amaçlar için kullanılabilirdi' dedi. Kendisiyle tamamen hemfikirim" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YI UZUN YILLAR KORUYACAK SİLAHLARA SAHİBİZ

ABD'nin 2021 yılında sona erecekStratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3'ü (START-3) uzatma konusunu Rus tarafıyla müzakere etmediğine dikkat çeken Putin, "İstemiyorlarsa, bu sözleşme uzatılmayabilir. Sahip olduğumuz en yeni sistemler, Rusya'nın güvenliğini çok uzun yıllar boyunca garanti altına alacak. İleriye doğru çok büyük bir adım attık ve hipersonik silah üretimi konusunda rakiplerimizi geride bıraktık" diye konuştu.

"GAYRİRESMİ NÜKLEER SİLAH SAHİBİ ÜLKELER DE MÜZAKERELERDE YER ALMAL

Putin, stratejik silahların kısıtlanması ve kontrolüne ilişkin müzakerelere resmi olarak nükleer silah sahibi olan ülkelerin yanı sıra bu silahlara gayriresmi olarak sahip olanların da davet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bugün itibarıyla en önemli konunun Rusya ve ABD arasında bu alanda yapılacak müzakereler olduğunun altını çizen Putin, "Müzakerelere resmi ve gayriresmi nükleer silah sahibi ülkelerin tamamı dahil edilmeli. Aksi halde gayriresmi nükleer silah sahibi ülkeler, söz konusu silahları geliştirmeye devam edecek ve nihayetinde resmi nükleer silah sahibi ülkeler arasındaki müzakerelerin durmasına yol açacak" dedi.