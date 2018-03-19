Putin: Silahlanma yarışı istemiyoruz

RUSYA'DA yapılan seçimlerde oyların yüzde 76'sını alarak zaferle çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün kameraların karşısına geçti.

Putin, silahlanma yarışına girmeye niyetleri olmadığını söyledi. Ülkesinin ulusal çıkarlarını korurken, diğer ülkelerle farklılıkları çözmek için her şeyi yapacağını öne sürdü.



Pazar günkü devlet başkanlığı seçiminde yarıştığı rakipleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Rus lider, ülkenin savunma bütçesini düşüreceğini de söyledi.

Birçok büyük savunma projesinin zaten tamamlandığını belirten Putin, düşürülen savunma bütçesinin yeni silah projelerinin tamamlanması için yeterli olacağını ifade etti.