Putin: Rusya’nın ekonomik egemenliği güçlendirilmeli

Putin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kendi ekonomik egemenliğimizin artırılması gerek. Petrol borsaya dolar üzerinden sunuluyor. Tabi ki, biz kendimizi bu zamanlardan kurtarmak için neler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, partnerlerimiz de dünya ticaret prensiplerini ihlal ederek yasadışı kısıtlamalar uygulayarak bize yardımcı oluyorlar. Çünkü tüm dünya doların tek başına olmasının güvenilir olmadığını görüyor, bu herkes için çok tehlikeli” dedi ve ekledi:
“Konu dolardan kopmak değil, konu şu ki, bizim ekonomik egemenliğimizin artırılması gerek.
"Önceki yıllarda dünya ticaret prensiplerine uyulacağını dair ümitlerle çok yumuşak davrandık, şimdi ise Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarının açık açık ihlal edildiğini ve yaptırım adı altında siyasi bahanelerin öne sürüldüğünü görüyoruz.
Altın ve döviz rezervlerimiz büyüyor ve biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu ekonomik egemenliğin güçlenmesinde ince ve sakin bir dokunuş.”
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.