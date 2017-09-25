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Putin Ruhani ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, telefonda Suriye ve İran’ın nükleer programını görüştü

Putin Ruhani ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, telefonda Suriye ve İran’ın nükleer programını görüştü

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:18
Putin Ruhani ile telefonda görüştü
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KREMLİN Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Suriye'deki durumu değerlendiren Putin ve Ruhani'nin, 14-15 Eylül'de gerçekleştirilen Suriye konulu 6. Astana toplantısından çıkan sonuçların başarılı olduğu konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.
Putin ve Ruhani, görüşmede, İran’ın nükleer programı çerçevesinde yaşanan gelişmeleri, Rusya, İran ve Azerbaycan arasındaki iş birliğine yönelik konuları da ele aldı.

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