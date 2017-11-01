Putin, Ruhani ile görüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran’ın başkenti Tahran’a geldi. Putin, temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Ruhani, Putin’i Tahran’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “İkili ilişkilerimize olan bağlılığımızın yanı sıra Rusya, İran ve Azerbaycan arasında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi noktasında yeni bir safhaya ulaştık. Son 4 yıl boyunca, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirdik. Tahran’da ikinci kez bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.
İran lideri Rusya, İran ve Türkiye arasındaki işbirliğinin Suriye’deki istikrar ve barış çabalarının bir göstergesi olduğunu söyledi. Putin ise, ikili ve üçlü toplantılarda bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.
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