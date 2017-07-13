Putin'le ilgili bomba! 'Şoförlüğünü mü yaptı? Sevgilisi mi?'

RUSYA'DA medyaya yansıyan üç-beş saniyelik bir görüntü, hayli gürültü yarattı. İlk kez Dojd TV tarafından haber konusu yapılan görüntülerde Başkan Putin, 11 Temmuz günü Finlandiya'ya komşu Kareliya bölgesindeki tarihi Valaam Manastırı'nı ziyarete Mercedes cipi kendisi kullanarak gidiyor. Putin arabayı durdurduktan sonra inip arka kapıyı açıyor. O sırada arka koltukta birinin oturduğu ve Putin'e bir şey işaret ettiği görülüyor. İşte bu kısa görüntü üzerine "Putin kimin şoförlüğünü yaptı? Arkada bir erkek mi, kadın mı oturuyordu?" gibi sorular sosyal medyaya malzeme oldu. Hatta, "Arka koltukta kırmızı elbiseli bir kadının oturduğu" yorumu da yapıldı. Bunun üzerine Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov açıklama yaptı. Peskov, arka koltukta oturan kişinin başkanın yakın koruma görevlisi olduğunu söyledi.



Yani açıklamaya bakılırsa, Putin kendisi direksiyona geçince, korumalardan biri ve belki de şoförü mecburen arka koltuğa geçemişti. "Kırmızılı kadın" iddiası reddedildi. Böylece Putin'e şoförlük yaptıran şanslı kişiler hakkında kamuoyu resmen aydınlatılmış oldu!