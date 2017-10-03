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Putin: İspanya için çok endişeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumuna ilişkin olarak, İspanya için 'çok endişelendiklerini' söyledi

Putin: İspanya için çok endişeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumuna ilişkin olarak, İspanya için 'çok endişelendiklerini' söyledi

03 Ekim 2017 Salı 14:41
Putin: İspanya için çok endişeliyiz
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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumuna ilişkin olarak, İspanya için 'çok endişelendiklerini' söyledi.
Putin, çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul ettiği törende, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde halkın yüzde 90'dan fazlasının bağımsızlık yönünde oy kullandığı referandum hakkında da değerlendirmede bulundu.
 
Referanduma ilişkin olarak, "Bunu gizlemeyeceğim: İspanya için çok endişeliyiz. Fakat elbette, bu İspanya Krallığı'nın iç meselesi" ifadelerini kullanan Putin, "Bu krizim aşılmasını umuyoruz" diye de ekledi.
 
Madrid'in yasadışı gördüğü bağımsızlık referandumunda seçmenlerin oy kullanmasını engellemek isteyen İspanyol polisinin sert müdahalesi nedeniyle neredeyse 900 kişi yaralanmıştı.
 
Referandumun ardından Katalonya'nın büyük bir bölümünde bugün genel greve gidiliyor.
 
Katalan sendikalar ve meslek örgütlerinin çağrısıyla gidilen genel grevin gerekçesi, 'referandumda görülen ağır hak ve özgürlükler ihlali' olarak açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir PutinKatalonya
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