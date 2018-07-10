NEW York Daily News'in haberine göre Trump, "Putin için küçük bir hediyem var. Ancak bunun ne olduğunu hediyeyi verdiğimde öğreneceksiniz" dedi.
Putin ve Trump, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek.
'Putin için küçük bir hediyem var'
ABD Başkanı Donald Trump, 16 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede kendisine küçük bir hediye vereceğini söyledi
NEW York Daily News'in haberine göre Trump, "Putin için küçük bir hediyem var. Ancak bunun ne olduğunu hediyeyi verdiğimde öğreneceksiniz" dedi.
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