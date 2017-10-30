Putin'e karşı yeni rakip! Rusya başkanlığına aday olacak

Gordon, programının kadın ve çocukların haklarının korunmasına odaklı olacağını ve bu alanda uzun yıllardır deneyimli olduğunu bildirerek “Hiç oy kullanmadım. Şimdi hakkımı kullanıp hakları ihlal edilen kadınların sesi olacağım” ifadelerini kullandı.

GORDON , kendi adına açılan internet sitesinde adaylığını “Hakkımı kullanıp Rusya başkanlığına aday olmaya karar verdim. Muhtemelen kararları başkanlık idaresi tarafından koordine edilmeyen tek aday olacağım” sözleriyle duyurdu.

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