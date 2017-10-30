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Putin'e karşı yeni rakip! Rusya başkanlığına aday olacak

Rusya'nın ünlü gazetecilerinden Yekaterina Gordon mart ayındaki seçimde aday olacağını açıkladı

Putin'e karşı yeni rakip! Rusya başkanlığına aday olacak

Rusya'nın ünlü gazetecilerinden Yekaterina Gordon mart ayındaki seçimde aday olacağını açıkladı

30 Ekim 2017 Pazartesi 17:50
Putin'e karşı yeni rakip! Rusya başkanlığına aday olacak
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GORDON, kendi adına açılan internet sitesinde adaylığını “Hakkımı kullanıp Rusya başkanlığına aday olmaya karar verdim. Muhtemelen kararları başkanlık idaresi tarafından koordine edilmeyen tek aday olacağım” sözleriyle duyurdu.

'KADINLARIN SESİ OLACAĞIM'

Gordon, programının kadın ve çocukların haklarının korunmasına odaklı olacağını ve bu alanda uzun yıllardır deneyimli olduğunu bildirerek “Hiç oy kullanmadım. Şimdi hakkımı kullanıp hakları ihlal edilen kadınların sesi olacağım” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaPutinYekaterina Gordon
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