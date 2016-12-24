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Putin'e beyinsiz demişti! Ölü bulundu 

Sovyetler Birliği eski liderlerinden Josef Stalin'in torunlarından Yevgeni Çugaşvili'nin Moskova'da 'ölü bulunduğu' açıklandı

Putin'e beyinsiz demişti! Ölü bulundu 

Sovyetler Birliği eski liderlerinden Josef Stalin'in torunlarından Yevgeni Çugaşvili'nin Moskova'da 'ölü bulunduğu' açıklandı

24 Aralık 2016 Cumartesi 11:00
Putin'e beyinsiz demişti! Ölü bulundu 
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80 yaşındaki Çugaşvili'nin evinin yakınlarında ölü olarak bulunduğunu ambulans servisi yetkilileri açıkladı.
BBC Türkçe'nin haberine göre Çugaşvili, dedesinin tarihi mirasının hararetli bir savunucusuydu ve dedesinden sonra gelen Sovyet ve Rus liderlerini zaman zaman sert şekilde eleştirirdi.
Çugaşvili'nin ölüm sebebi henüz açıklanmış değil.
Çugaşvili, 2015 yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) 1940 tarihinde Polonyalı esirlerin öldürüldüğü Katyn katliamıyla ilgili bir davayı kaybetmişti.
AİHM Çugaşvili'nin, eski Sovyetler Birliği lideri Stalin'i "kana susamış bir yamyam" diye tanımlayan bir yazı hakkındaki şikayetini reddetmişti.

Putin'e beyinsiz demişti
Rus gazetelerinden Novaya Gazeta'da yayımlanan bu yazıda, Katyn'de yaklaşık 20 bin Polonyalı esirin ölüm emrini veren Stalin ve diğer Sovyet liderlerinin ellerinin çok kanlı olduğu da kaydediliyordu.
Çugaşvili bu yazının dedesinin itibarına leke sürdüğünü ve hakaret içerdiğini söyleyerek dava açmış, Rusya'daki bir dizi mahkeme tarafından reddedilen dava sonunda AİHM'e gitmişti.
Dedesini izleyen Sovyet ve Rus liderlerine yönelik eleştirileriyle tanınan Çugaşvili, dedesi yaşasaydı Sovyetler Birliği'nin de çökmeyeceğini söylüyordu.
Yakınlarda ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "beyinsiz" diye nitelemişti.

Yevgeni Çugaşvili kim?
Babası Yakov İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere esir düşmüş ve 1943 yılında bir esir kampında ölmüştü. Askeri akademide 20 yılı aşkın süre öğretim üyesi olarak çalıştı.
Rusya'da yanlış giden herşeyden dedesinin sorumlu tutulmasından şikayet ediyordu.
Bir dizi uzay misyonunda görev aldı.
1990 yılında Duma seçimlerinde adaydı.
Batı'da yayımlanan biyografilerinde Stalin'in üç çocuğundan söz edilir. İlk eşi Ekaterina'dan oğlu Yakov ve ikinci eşi Nadejda'dan çocukları Vasili ve Svetlana.
Stalin'in iki oğlu Yakov ve Vasili öldü. 1966'da Sovyetler Birliği'nden kaçan kızı Svetlana ise 2011 yılında ABD'de öldü.Stalin'in en az 8 torunu olduğu düşünülüyor.
 
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Anahtar Kelimeler:
Josef StalinYevgeniÇugaşviliMoskovaRusya
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