Putin'den TürkAkım'ına övgü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Akım ve Kuzey Akım gibi projelerin aksine TürkAkım projesinde Türkiye ile Rusya arasındaki başarılı iş birliğine işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesi ve 'delikanlı gibi' ülkesinin bağımsızlığını gözetmesi sayesinde proje çok hızlı bir şekilde bitme aşamasına geldi." dedi

Putin'den TürkAkım'ına övgü
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PUTİN, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı  konuşmada, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Bulgaristan'dan geçmesi planlanan Güney Akım doğal gaz projesinin,  Avrupa'nın baskısı nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Putin, "Projenin iptal  edilmesi nedeniyle Bulgaristan 3 milyar dolarlık yatırım ve binlerce kişilik  istihdam kaybına uğradı. Bu, herkes için üzücü bir durumdu." diye konuştu.
Avrupa'da bazı ülkelerin kendi başlarına karar veremediklerine dikkati  çeken Putin, "Bazı ülkelerin bağımsızlıkları kısıtlanıyor. Şimdi ise TürkAkım  projesiyle Avrupa'ya doğal gaz sevkiyat yolları çeşitlenecek." ifadesini  kullandı.
 
TürkAkım projesinde Türkiye ile Rusya arasındaki başarılı iş birliğine  vurgu yapan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Kuzey Akım projesiyle kaç yıldır uğraşıyoruz? Güney Akım zaten iptal  edilmek zorunda kaldı. Türkiye ile TürkAkım'ın inşası konusunda anlaştık ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesi ve 'delikanlı gibi'  ülkesinin bağımsızlığını gözetmesi sayesinde proje çok hızlı bir şekilde bitme  aşamasına geldi. Önümüzdeki aylarda proje faaliyete geçecek. Avrupalı dostlarımız  isterlerse şimdi doğal gazı başka bir rotadan alacaklar."
 
ABD'nin, Çinli Huawei şirketini Batılı ülkelerde engellemeye ve  Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesini durdurmaya çalışmasını ise "ekonomik yağma"  olarak nitelendiren Putin, "Bu sonsuz çatışmalara giden bir yol. ABD'nin siyaseti  artık bir parodiye dönüştü." diye konuştu.
 

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