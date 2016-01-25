Putin'den Suriye açıklaması

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kafkasya Federal Üniversitesi'nde öğrencilerle yaptığı sohbet sırasında Rusya'nın Suriye'nin iç işlerine karışmayacağını söyledi. Putin, Rusya'nın asıl amacının Suriye'nin resmi hükümetine terörle mücadelede yardım etmek olduğunu söyledi.

Putin Suriyeli bir öğrencinin sorusu üzerine, "Bizim amacımız sizin halkınıza yardım etmek, sizin yasal hükümetinize terörle mücadelede ve teröristleri Suriye topraklarından çıkartmalarına yardım etmek" dedi.