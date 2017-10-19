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Putin'den son dakika çıkışı: 'Sizin yüzünüzden!'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada güvenliğin giderek azaldığını, radikallerin ve aşırılık yanlıların özgürlük elde ettiğini söyledi. Putin bazı ülkelerin kaos istediğini ifade etti

Putin'den son dakika çıkışı: 'Sizin yüzünüzden!'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada güvenliğin giderek azaldığını, radikallerin ve aşırılık yanlıların özgürlük elde ettiğini söyledi. Putin bazı ülkelerin kaos istediğini ifade etti

19 Ekim 2017 Perşembe 17:55
Putin'den son dakika çıkışı: 'Sizin yüzünüzden!'
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VALDAY Tartışma Kulübü'nün 14. yıllık toplantısında konuşan Putin, bazı ülkelerin teröre karşı birlikte mücadele etmek yerine buna karşı çıktığını belirterek, bu ülkelerin kaos istediğini ifade etti.
 
Rusya'nın Suriye'deki dikkatli ve ölçülü eylemlerinin uluslararası arenada nasıl hareket edileceğine örnek olarak alınabileceğini kaydeden Putin, "Suriye deneyimi, diğer ülkelerin Ortadoğu'da izlediği kendinden emin ve yıkıcı politikaların alternatifinin olduğunu gösteriyor. Suriye'nin meşru hükümeti ve bölgedeki diğer ülkelerle teröre karşı koyan Rusya, uluslararası zemininde hareket ediyor" ifadelerini kullandı.
 
Putin'in Valday'da yaptığı konuşmada öne çıkanlar şöyle:
    Rusya, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini kınıyor ve BM Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarını uyguluyor.
   Katalonya'daki durum hakkında: Avrupa, bunu daha önceden düşünmeliydi.
   Avrupa'nın bazı ülkelerin parçalanmasına ve Kosova'nın ayrılmasına verdiği destek, ayrılıkçı eğilimleri körükledi ve bu da Katalonya'daki duruma yol açtı.
    Jeopolitika alanındaki çifte standart uygulamaları, Avrupa'nın istikrarlı gelişmesi için tehlike yaratıyor.
IKBY VE KATALONYA'DA BATI'NIN ÇİFTE STANDARTININ İZLERİ GÖRÜLÜYOR'
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Katalonya'da yaşanan krizlerde Batı'nın çifte standart uygulamalarının izleri görülüyor.
'BM'DE REFORM YAPILMASI GEREKİYOR'
BM'de reform yapılması gerekiyor ancak yapılacak reformlar kalıcı olmalı ve oy birliğiyle kabul edilmeli.
'BATI, RUS DEVRİMİ'NDEN DERS ÇIKARMAYI BAŞARDI'
 
    Batı, 1917 Rus Devrimi'nden ders çıkarmayı başardı. Yani bu sadece Soğuk Savaş'ta kazanılan jeopolitik zaferlerden ibaret değil. Sovyetler Birliği'nin meydan okumasına verilen yanıt sonucunda Batı birçok kazanım elde etti. Yaşam seviyesinin yükselmesi, orta sınıfın doğuşu, iş gücü pazarındaki ve sosyal alanlardaki reformlar ve insan hakları garantisi bunlardan bazıları. 
 
'KOSOVA'NIN AYRILMASINDAN SONRA BİRÇOK BÖLGE BAĞIMSIZLIK TALEBİNDE BULUNDU' 
Kosova'nın ayrılmasından sonra birçok bölge bağımsızlık talebinde bulundu. Diğer bölgelerdeki bağımsızlık yanlılarını destekleyen Batı, Kırım halkının ortaya koyduğu iradeye ise destek vermedi. Demek oluyor ki, bazı meslektaşlarımız için bağımsızlık ve özgürlük için mücadele eden meşru bölgeler ile demokratik mekanizmaların yardımıyla dahi haklarını elde edemeyecek ayrılıkçılar var. 

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Anahtar Kelimeler:
RusyaVladimir Putin
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