Putin'den futbolseverlere jest: 2018 sonuna kadar vizesiz seyahat

RUSYA lideri Putin, Hırvatistan'ı 4 - 2 yenen Fransa'nın galibiyetiyle sona eren Dünya Kupası'nın final maçı ardından düzenlenen kupa töreninden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sputnik'in haberine göre Rus lider bir soru karşısında, “Düşünüyorum ki şunu yapacağız: Taraftar kimliği olan yabancı futbol taraftarlarına sene sonuna kadar, Rusya’ya birden fazla kez giriş yapabilmelerine olanak sağlayacak vizesiz seyahat etme hakkı tanıyacağız” ifadelerini kullandı.

Rusya, Dünya Kupası maçlara bilet aldığını belgeleyen kişilerin, bu sayede edindikleri taraftar kimlikleriyle ülkeye girmesine izin vermişti. Taraftar kimliği olan kişilerin vize almasına gerek kalmamıştı.

Daha önce Rus lider Putin’in de söylediği gibi, Dünya Kupası’nın, başta Avrupalılar olmak üzere pek çok kişinin Rusya hakkındaki olumsuz algısının değişmesine neden olduğu belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 10:54