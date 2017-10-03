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Putin'den flaş çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bütün ülkeleri Suriye’ye insanı yardıma ve kurtarılan bölgelerde mayın temizlemeye çağırdı

Putin'den flaş çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bütün ülkeleri Suriye’ye insanı yardıma ve kurtarılan bölgelerde mayın temizlemeye çağırdı

03 Ekim 2017 Salı 19:07
Putin'den flaş çağrı
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PUTİN, "Bugün, Suriye insani yardım yapmak ve kurtarılmış bölgelerde mayın çalışmaları yapmak önemli bir görevdir. Suriye ve Suriye halkı için gerçekten barış isteyen, mültecilerin ülkelerine dönmesini gerçekten isteyen herkesin, ön şartsız olarak BM tarafından yürütülen sürece katılması gerekiyor" dedi.
 
Putin Rusya, Türkiye ve İran’ın garantörlüğünde Suriye’de güvenli dört bölge oluşturulması anlaşmasının Astana’da sonuçlandırıldığını hatırlatarak, bu anlaşmaların BM Güvenlik Konseyinin, hükumet ve muhalif güçlerin doğrudan görüşmesi esasına dayanarak, 2254 sayılı kararının uygulanması için gerekli şartların oluştuğunu, Suriye’nin birliğini koruyan barışı sağlamak için güç birliği çağrısında bulundu.
 
Rus lider Astana sürecinin, Cenevre görüşmeleri çerçevesi içinde siyasi çözüm için gerekli şartları oluşturduğunu söyledi
 

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinSuriye
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