Putin'den ABD'ye suçlama!

UDMURTİYA bölgesinde, Rusya'nın elindeki son kimyasal silah stoğunun imha edileceği alanda konuşması canlı yayınlanan Putin, "Rusya'nın aksine ABD kimyasal silahları imha etmesi gereken sürelere uymuyor. Bütçede gereken finansal kaynakların ayrılamaması gibi çeşitli bahanelerle bu süreyi üç kez ertelediler. Ki açık olmam gerekirse bu kulağa çok tuhaf geliyor" dedi.

Rusya'nın, ABD ve diğer ülkelerin, kimyasal silahların imhasıyla ilgili uluslararası anlaşmalar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini belirten Putin, kendi ülkesindeki kimyasal silahların tamamının imha edilmesini ise 'tarihi bir olay' olarak nitelendirdi.

Putin ayrıca, "Rusya'nın kimyasal silahların imha etmesine yönelik çabalarının diğer ülkeler için de bir örnek olmasını umuyoruz" diye ekledi.