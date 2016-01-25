Putin darbeyi en yakınından yedi!

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.



21 YAŞ KÜÇÜK YENİ SEVGİLİ

Putin'den 2014 yılında ayrılan 57 yaşındaki Ludmila Putinova, 36 yaşındaki Artur Oçeretni isimli girişimciyle dünyaevine girdi.







"ÖNCE ESKİ KARIMI SONRA KENDİMİ"

Evlilik haberi Rus ve Azeri medyasında geniş yer bulurken, Putin'in daha önce sözler hatırlatıldı; "Önce eski karımı evlendireyim, sonra kendimi düşüneceğim"



PUTİN'İN YENİ AŞKI

Öte yandan Putin'in 'Balyoz' lakaplı eski boks şampiyonu Natalia Ragosina (39) ile aşk yaşadığı da ortaya çıkmıştı.







DÜNYANIN EN İYİ KADIN BOKSÖRÜ

39 yaşındaki Natalia Ragozina (Natascha Ragosina), 2009'da emekli olmadan önce ortasiklet boks maçlarındaki tüm unvanları kazanmış, dünyanın en iyi kadın boksörü olarak gösteriliyordu.