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‘Putin ABD’yi yok etmek isteyen bir KGB ajanı’

ABD'li ünlü oyuncu Morgan Freeman, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesinin araştırılmasını talep etti. Freeman; "Savaştayız ve Kremlin'de ABD'yi yok etmek isteyen bir KGB ajanı var" şeklinde konuştu. Moskova yönetimi ise Freeman için; "Gerçekleri kaldıramıyor, duygusal çöküntü içinde" ifadelerini kullandı

‘Putin ABD’yi yok etmek isteyen bir KGB ajanı’

ABD'li ünlü oyuncu Morgan Freeman, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesinin araştırılmasını talep etti. Freeman; "Savaştayız ve Kremlin'de ABD'yi yok etmek isteyen bir KGB ajanı var" şeklinde konuştu. Moskova yönetimi ise Freeman için; "Gerçekleri kaldıramıyor, duygusal çöküntü içinde" ifadelerini kullandı

24 Eylül 2017 Pazar 12:50
‘Putin ABD’yi yok etmek isteyen bir KGB ajanı’
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ABD’li oyuncu Morgan Freeman, ‘Rusya’yı Soruşturma Komitesi’ projesi çerçevesinde çekilen Rusya karşıtı progapanda videosunda, ABD’ye saldırıldığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sovyetler’in çöküşü nedeniyle intikam isteyen bir ajan olduğunu ileri sürdü. Freeman, Moskova’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını da yineledi.

ABD’li yönetmen Rob Reiner, Rusya’nın seçimlere müdahale edip etmediğinin araştırılması için ‘Rusya’yı Soruşturma Komitesi’ isimli bir komite kurdu.
Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper’ın da üyeleri arasında bulunduğu Komite’ye ait ‘investigaterussia.org’ sitesi dün faaliyete geçirildi.

Sitede ABD’de olup biten tüm olumsuz şeylerden Rusya’nın sorumlu olduğuna dair hezeyanlar tekrarlanırken, aktör Freeman’ın yer aldığı Rusya karşıtı bir propaganda videosu yayınlandı.

Videoda “Saldırıya uğradık. Savaştayız” diye söze başlayan Freeman, “Şöyle bir senaryo düşünün: Anavatanının çökmesinden dolayı öfkeli olan eski bir KGB ajanı, intikam yoluna giriyor. Kaostan faydalanarak Sovyetler sonrası Rusya’sında yükselerek Başkan oluyor. Otoriter bir rejim kurarak gözlerini can düşmanına, ABD’ye dikiyor” ifadelerini kullanıyor.

Bahsettiği KGB ajanının, demokrasilere saldırmak için siber silahları kullandığını, sosyal medya ile dezenformasyon ve propaganda yaydığını ve bu şekilde demokratik toplumlardaki halkların medya, siyasi süreçler ve hatta komşularına olan güvenini sarstığını belirten Freeman, daha sonra da bu ajanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ileri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Morgan FreemanPutinABDRusya
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