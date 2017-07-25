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Pure London’da Deniz Berdan’a ödül

İngiltere’nin en büyük hazır giyim moda fuarı Pure London, bir kez daha dünya markalarını bir araya getirdi. 23- 25 Temmuz arasında düzenlene fuara 25 ülkeden, 700 şirket katıldı, 8 bin kişi ziyaret etti. Fuara İstanbul’dan katılan tasarımcı Deniz Berdan’a yılın en iyi ‘Emerging Designer’ ödülü verildi

Pure London’da Deniz Berdan’a ödül

İngiltere’nin en büyük hazır giyim moda fuarı Pure London, bir kez daha dünya markalarını bir araya getirdi. 23- 25 Temmuz arasında düzenlene fuara 25 ülkeden, 700 şirket katıldı, 8 bin kişi ziyaret etti. Fuara İstanbul’dan katılan tasarımcı Deniz Berdan’a yılın en iyi ‘Emerging Designer’ ödülü verildi

25 Temmuz 2017 Salı 12:25
Pure London’da Deniz Berdan’a ödül
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AVRUPA’NIN  en seçkin moda-hazır giyim fuarlarından biri olan Pure London 2017, yılda iki kez düzenleniyor. Bu yılın son fuarına, tekstil sektöründe faaliyet gösteren 17 Türk firması katıldı. Bugün sona erecek fuarda Türkiye, defile de düzenleniyor.Üç gün süren bu moda etkinliğinde ticari anlaşmaların yanı sıra katılımcılar ve ziyaretçiler için ilham verici podyum şovları, öngörü seminerleri ve workshoplar gerçekleştiriliyor. Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinden çok sayıda modacı ve hazır giyim markasının yer aldığı fuarda, defilelerin yanı sıra moda seminerleri de düzenleniyor.Uzun yıllardır düzenli bir şekilde gerçekleşen ve alıcılar nezdinde bölgenin en önemli tanıtım ve satış kanallarından biri haline gelen Pure London’da, Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatının artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’de (İTKİB), yerini aldı.

GÜNDE ÜÇ KEZ DEFİLE YAPILIYOR

Alıcıların yeni marka arayışıyla geldiği fuarda birbirinden ünlü Türk firmaları yoğun ilgi gördüğü kaydedildi. Daha çok markalaşmak isteyen firmalar ile 3 yıldır Pure London’a katıldıklarını ifade eden İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuar Komitesi Başkanı Özkan Karaca, “Verimli bir fuar dönemi yaşıyoruz. Hatta fuarın ilk günü 700 firmanın tasarımcısı arasından İstanbullu sıra dışı tasarımcılarımızdan Deniz Berdan, yılın en iyi ‘Emerging Designer’ ödülünü aldı, fuar idaresi bağımsız jurisinden. Türk firmaları için trend defilesi içerisinde günde üç kez 3-3.5 dakika süren defileler yapılıyor. Fuara bu dönem 17 Türk firması ile katılıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz BerdanPure Londonİngiltere
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