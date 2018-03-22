Psikolojik sorunlar yaşayan anne 7 aylık yavrusunu köprüden aşağı attı

Bebek bataklık içine tamamen batıp kaybolmak üzereyken olay yerinde bulunan iki polis çocuğu son anda bataklıktan çıkarıp kurtardı. Çocuğu kurtaran iki polisin olay yerinden tesadüfen geçmekte olduğu belirtildi.

BREZİLYA 'NIN Sao Luis şehrinde 23 yaşındaki Carla Regina Mendes isimli anne, insanların gözü önünde yedi aylık bebeğini üzerinden demir yolu geçen 35 metre yüksekliğindeki bir köprü nün üzerinde bataklık halindeki nehre attı.

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