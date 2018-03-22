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Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu

Psikolojik sorunlar yaşayan anne 7 aylık yavrusunu köprüden aşağı attı

Brezilya'da psikolojik sorunlar yaşayan anne, 7 aylık bebeğini köprüden aşağı attı. Bebek, olay yerinden tesadüfen geçen iki polis tarafından hafif yaralı halde kurtarıldı

Psikolojik sorunlar yaşayan anne 7 aylık yavrusunu köprüden aşağı attı

Brezilya'da psikolojik sorunlar yaşayan anne, 7 aylık bebeğini köprüden aşağı attı. Bebek, olay yerinden tesadüfen geçen iki polis tarafından hafif yaralı halde kurtarıldı

22 Mart 2018 Perşembe 09:43
Psikolojik sorunlar yaşayan anne 7 aylık yavrusunu köprüden aşağı attı
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 BREZİLYA'NIN Sao Luis şehrinde 23 yaşındaki Carla Regina Mendes isimli anne, insanların gözü önünde yedi aylık bebeğini üzerinden demir yolu geçen 35 metre yüksekliğindeki bir köprünün üzerinde bataklık halindeki nehre attı.

OLAY YERİNDEN TESADÜFEN GEÇEN POLİSLER KURTARDI

 Bebek bataklık içine tamamen batıp kaybolmak üzereyken olay yerinde bulunan iki polis çocuğu son anda bataklıktan çıkarıp kurtardı. Çocuğu kurtaran iki polisin olay yerinden tesadüfen geçmekte olduğu belirtildi.

ANNE, ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN CEZA ALABİLİR

Çocuk, olayı hafif morluklar ile atlatırken gözaltına alınan anne polise verdiği ifadede, psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Psikolojik tedavi altına alınan annenin suçlu bulunması halinde adam öldürmeye teşebbüs suçundan ceza alabileceği belirtildi.

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BrezilyaPsikolojik SorunBebekKöprü
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