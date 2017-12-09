Protestolara damga vuran fotoğraf! Direniş ve korku aynı karede

ABD'NİN Kudüs kararı, Filistin sokaklarında yeni bir intifadayı başlattı. Tüm dünya Filistin'deki gelişmeleri anlık aktarırken, İsrail askerleri tek bir fotoğrafla dünyaya rezil oldu.

ÜÇÜNCÜ İNTİFADA

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan" kararı, Filistin'de Üçüncü İntifada'yı başlattı. Filistin'in tüm bölgelerinde binlerce Müslüman sokağa döküldü. Filistinliler Kudüs'e sahip çıkmak için İsrail'e karşı direnişe başladı.

25 İSRAİL ASKERİ 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU GÖZLERİ BAĞLI GÖTÜRÜYOR

Gazze, Batı Şeria, Kudüs, El-Halil ve pek çok bölgede protesto gösterileri düzenlenirken, yaşanan olaylara bir fotoğraf damgasını vurdu. İsrail'in tek bir fotoğrafla dünyaya rezil olduğu görselde, 25'e yakın İsrail askeri, gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu gözleri bağlı bir halde götürüyor. Tüm İsrail askerlerinin panik ve teyakkuz halinde olduğu fotoğrafta, Filistinli çocuğun dik duruşu ise dikkatlerden kaçmadı.

"BU ONLARIN BİZDEN NE KADAR KORKTUĞUNUN GÖSTERGESİDİR"

Fotoğraf sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir Twitter kullanıcısı, fotoğrafın üstüne, "Bu onların bizden ne kadar korktuğunun göstergesi" notunu yazdı.