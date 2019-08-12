Protestocuların bastığı Hong Kong Havalimanı'nda uçuşlar iptal

HONG Kong medyası, protestocuların, gittikçe sertleşen polis müdahalesine tepki olarak bu eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu.



ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen ya da haklarında suç iddiası bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Tartışmalara neden olan tasarıya dair konuşan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını duyurmuştu.



NEDEN TEPKİ ÇEKİYOR?

Tepki çeken tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak protestocular, tasarının yasalaşması halinde insanların Çin'in yargı sistemi dâhilinde keyfi olarak gözaltına alınabileceğini; adil olmayan yargı süreçlerine dahil edilebileceklerine; Çin'in, Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanabileceğine inanıyor.