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Profesör, kucağında ikiz bebeklerle ders anlattı

Arjantin’de bir profesör kucağında ikiz bebeklerle ders anlattı

Profesör, kucağında ikiz bebeklerle ders anlattı

Arjantin’de bir profesör kucağında ikiz bebeklerle ders anlattı

21 Eylül 2017 Perşembe 11:34
Profesör, kucağında ikiz bebeklerle ders anlattı
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ARJANTİN'DE öğrencisinin ikiz bebekleriyle ders anlatan profesör, ders esnasında çekilmiş bir fotoğrafı ile ülke genelinde gündem oldu. UNSTA Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Jose Canote’nin öğrencilerinden Mariana Nunez göz kulak olacak kimse bulamadığı için üniversiteye çocuklarını da getirmek zorunda kaldı ve derslere ikizleriyle beraber katıldı. Ders esnasında ikiz çocuklardan kız olanı acıktığı için ağlamaya başladı. Bunun üzerine annesi sınıftan kızıyla çıkıp, doyurduktan sonra tekrar derse katıldı.
Bu sefer de oğlunun ağlamasıyla tekrar çıkmak zorunda kalan annenin imdadına hocası yetişti. Durumu olağan karşılayan hoca, öğrencisi olan ikizlerin annesine yardımcı olmak adına bebekleri kucağına alarak dersi anlattı. Böylelikle öğrencisinin rahat bir şekilde dersi dinleyebildiğini ve not alabildiğini söyledi. Ders esnasında kucağında ikizler ile çekilmiş fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması üzerine, olay kısa sürede ülke geneline yayıldı ve gündem haline geldi. 

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ArjantinProfesörIkiz BebeklerDers
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