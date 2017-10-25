Problem çocuk Balotelli'yi yıkan ölüm haberi

Polis cinayet şüphelisi olarak 21 yaşındaki bir kadını gözaltına aldı.

FRANSA Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen İtalyan yıldız Mario Balotelli , Londra 'dan gelen bir ölüm haberiyle sarsıldı. Her gittiği takımda çıkardığı olaylarla bilinen oyuncunun 29 yaşındaki girişimci arkadaşı Mayowa Ogunbayo, Londra Park Royal'deki evinde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş bir şekilde bulundu.

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