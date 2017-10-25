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Problem çocuk Balotelli'yi yıkan ölüm haberi

Fransız ekibi Nice'te forma giyen Mario Balotelli'nin İngiltere'de yaşayan yakın arkadaşı Mayowa Ogunbayo, evinde ölü bulundu

Problem çocuk Balotelli'yi yıkan ölüm haberi

Fransız ekibi Nice'te forma giyen Mario Balotelli'nin İngiltere'de yaşayan yakın arkadaşı Mayowa Ogunbayo, evinde ölü bulundu

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:19
Problem çocuk Balotelli'yi yıkan ölüm haberi
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FRANSA Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen İtalyan yıldız  Mario Balotelli,  Londra'dan gelen bir ölüm haberiyle sarsıldı. Her gittiği takımda çıkardığı olaylarla bilinen oyuncunun 29 yaşındaki girişimci arkadaşı Mayowa Ogunbayo,  Londra Park Royal'deki evinde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş bir şekilde bulundu.

Polis cinayet şüphelisi olarak 21 yaşındaki bir kadını gözaltına aldı.

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FransaLondraMario BalotelliSpor
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