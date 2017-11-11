Prenslerden selfie fotoğrafıyla dünyayı kandırdı!

LÜBNANLI yönetmen ve komedyen Charbel Halil, Suudi Arabistan'da yolsuzluk komitesi tarafından gözaltına alınan Prens ve iş adamlarını canlandırarak bu fotoğrafı yayınladı. Sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılan fotoğraf gerçek zannedilirken Lübnan medyası fotoğrafın kaynağını sonradan açıkladı.

ONLARCA PRENS VE BAKAN GÖZALTINDA

Suudi Arabistan'da Kral Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu kurarak 4 Kasım gecesi onlarca eski prens ve bakanı gözaltına almıştı.

SADECE KISA BİR VİDEO PAYLAŞILMIŞTI

Gözaltına alınan ve her biri milyarlarca dolara hükmeden prens ve bakanların Riyad'daki Ritz Carlton otelinde tutulduğu açıklanmıştı.

Ancak gözaltındaki isimlerin durumu hakkında bir açıklama yapılmadığı gibi, gizlice çekildiği anlaşılan kısa bir videodan başka görüntü de paylaşılmamıştı.

"PRENSLER OTELDE SELFİE ÇEKTİ" DİYE LANSE EDİLDİ

Operasyonun üstünden 4 gün geçtikten sonra prens, bakan ve iş adamlarından ilk görüntü sosyal medyaya düştü. Yüzlerce kez paylaşılan fotoğraf 'prensler otelde selfie çekti' diye lanse edildi. Ancak Lübnan medyası daha sonra bunun bir komedi programının parçası olduğunu açıkladı. Fotoğrafı yayan kişi Lübnanlı yönetmen ve komedyen Charbel Halil'di.