Prensler otelde tutuluyor, kaçmasınlar diye jetlerin kalkışı yasak

SUUDİ Arabistan'da önceki gece 11 prens, 4'ü bakan 38 kişi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler, kraliyete ait olan Rizt Carlton Oteli'nde tutuluyor. Havalimanları ise özel uçakların hizmetine kapatılırken, sebep olarak daha fazla prensin tutuklanacağı ve bunların zengin iş adamları vesilesiyle kaçmalarının önlenmesi olduğu iddia ediliyor.

LİSTEYİ VELİAHT HAZIRLADI

Operasyon çok hızlı gelişti. 81 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz, önceki gece Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu'nu oluşturdu. Komisyonun başına ise 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı atadı. Haberlere göre gözaltı listesini de Veliaht Prens bin Salman belirledi.

OTELDE TUTULUYORLAR

Terör örgütü lideri El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ağabeyi olan Bin Ladin inşaat şirketi başkanı Bakr bin Ladin de gözaltı dalgasına kapıldı. Gözaltına alınan kişilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ritz-Carlton Oteli'nde tutulduğu haberleri geldi.

ÖZEL JETLERİN KALKMASINA İZİN VERİLMİYOR

Bir havacılık kaynağından alınan bilgiye göre, Cidde'de güvenlik güçleri özel jetleri yüksek makamdaki herhangi bir ismin kaçma olasılığına karşı yerde tutuyor ve havalanmalarına müsaade etmiyor.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Dün sabah itibarıyla otele giden telefon hatları kesildi. Öte yandan, Riyad'daki havalimanı özel jetlere kapatıldı. Bu da daha fazla üst düzey ismin gözaltına alınacağı söylentilerine yol açtı. Veliaht Prens'in zengin işadamlarının ülkeden ayrılmasını engellemek için bu yönteme başvurduğu öne sürüldü.

TRUMP İLE ATIŞMIŞTI

17 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Prens El Velid bin Tallal da gözaltındaki isimler arasında yer aldı. Tallal'ın Twitter ve Apple gibi teknoloji şirketlerinde hissesi de bulunuyor. Tallal, bu yaz Bodrum'da tatilini geçirmiş ve Türk kamuoyu tarafından da tanınmıştı. Bin Tallal, ABD'deki başkanlık yarışı sırasında Donald Trump için "Amerika'nın yüz karası" demişti. İkili Twitter'dan atımıştı.Sonrasında Tallal, Trump seçimi kazanınca "geçmiş ayrılıkları" bir yana koyduğunu belirterek, Trump'ı tebrik etmiş ve ona iyi dileklerini sunmuştu. Gözaltına alınanların Riyad'daki Ritz-Carlton Oteli'ne götürüldüğü iddia ediliyor.

GÖZALTINDAKİ KRİTİK İSİMLER

- Ekonomi ve Planlama Bakanı Mühendis Adil bin Muhammed Fakih

- Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed

- Kaliyet Divanı eski Başkanı Halid Tuveyciri

- Eski Kraliyet Merasimleri Başkanı Muhammed et-Tubeyşi

- Yatırım Fonu eski Başkanı Amr Dabbağ

- Suudi Arabistan eski İletişim Şirketleri Başkanı Suud ed-Deviş

- Meteoroloji ve Çevre Koruma eski Genel Başkanı Turki bin Nasır

- Eski Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Fahd bin Abdullah bin Muhammed

- Eski Maliye Bakanı İbrahim el Assaf

- Eski Riyad Valisi Prens Türki bin Abdullah

- Suudi Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah ve Donanma Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed el Sultan da görevlerinden alındı.