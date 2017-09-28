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Prens sözünü tuttu

Suudi Arabistan’da Kral Selman’ın kadınların araç kullanmalarına yönelik yasağı kaldırmasının arkasında, kadın haklarına önem veren Veliaht Prens Muhammed’in olduğu söyleniyor

Prens sözünü tuttu

Suudi Arabistan’da Kral Selman’ın kadınların araç kullanmalarına yönelik yasağı kaldırmasının arkasında, kadın haklarına önem veren Veliaht Prens Muhammed’in olduğu söyleniyor

28 Eylül 2017 Perşembe 09:45
Prens sözünü tuttu
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DÜNYADA kadınların otomobil kullanmasını yasaklayan tek ülke olan Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdülaziz el Suud’un sürpriz bir kararla bu yasağı kaldırmasının ardında, veliaht seçtiği genç  Prens Muhammed bin Salman’ın olduğu yorumları yapılıyor.
Kral Selman, önceki gün imzaladığı kararnameyle Suudi kadınların, Haziran 2018’den itibaren direksiyon başına geçmelerine izin vermişti. Kararnamede kadınların araç kullanmasının şeriat kurallarına uygun olması gerektiği belirtilirken, konuya ilişkin detaylar paylaşılmamıştı. Batı basını, Kral’ın uzun yıllardır kadın hakları savunucularıyla muhafazakar kesim arasında şiddetli tartışmalara neden olan yasak konusundaki fikir değişikliğinin, son aylarda Riyad’ın politikalarında etkisi daha fazla hissedilmeye başlanan Prens Muhammed sayesinde yaşandığı yorumunu yaptı.
31 yaşındaki genç prens, geçen yıl verdiği bir röportajda, kadınların Hazreti Muhammed döneminde deve sürebildiklerini hatırlatarak, “Şimdi neden araba sürmesinler? Zamanı geldiğinde kadınların ehliyet almaları konusunda öncü olacağım” ifadelerini kullanmıştı.
Kadınlara araba kullanma yasağının kalkması aynı zamanda başka bir ‘ilk’in de yaşandığı haftada açıklandı. Kuruluşunun 87’nci yılını kutlayan Suudi Arabistan’da 23 Eylül günü Riyad’daki Kral Feyd Stadyumu’nda düzenlenen etkinliğe ilk defa kadınların da katılmasına izin verildi. Bu etkinlikte kadınlar bekar erkeklerden ayrı oturtuldu.
Tek eşliliğe inanıyor
Riyad’ın iç ve dış politika konularında karar merci olarak görülen Prens Muhammed, kadın hakları konusundaki hassasiyetiyle tanınıyor. Genç prens bir röportajında tek eşi olduğunu ve başka bir kadınla evlenmeyi asla düşünmediğini vurgulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKral SelmanVeliaht Prens Muhammed
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