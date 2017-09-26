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Prens Harry, sevgilisiyle ilk kez resmi ziyarette görüntülendi

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen İngiltere kraliyet ailesinin "haşarı" üyesi Prens Harry, Kanada'da katıldığı resmi bir ziyarete oyuncu sevgilisi Meghan Markle'ı da getirdi. Çift birlikte maç izleyip vakit geçirdi ve hayranlarıyla sohbet etti

Prens Harry, sevgilisiyle ilk kez resmi ziyarette görüntülendi

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen İngiltere kraliyet ailesinin "haşarı" üyesi Prens Harry, Kanada'da katıldığı resmi bir ziyarete oyuncu sevgilisi Meghan Markle'ı da getirdi. Çift birlikte maç izleyip vakit geçirdi ve hayranlarıyla sohbet etti

26 Eylül 2017 Salı 10:19
Prens Harry, sevgilisiyle ilk kez resmi ziyarette görüntülendi
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KANADA'NIN Toronto kentinde bir araya gelen çift bir tenis maçı izlemek için kamunun karşısına çıktı. Kraliyet ailesinin resmi temaslarının gerçekleştiği Toronto’daki Invictus Oyunları’nı izleyen çift rahat kıyafetleriyle dikkat çekti.

meghan

Fakat İngiliz basını, Suits dizisiyle şöhret olan Markle’ın giydiği kıyafetleri dikkatlice analiz etti. Prens Harry’nin kız arkadaşı Meghan’ın 221 poundluk (yaklaşık 880 TL) bir gömlek giydiğini yazan Daily Mail gazetesi, “Tasarımcı arkadaşı Misha Nonoo tarafından tasarlanan tişörtün ismi ise Husband (İng. Eş/Koca). Meghan böylelikle kamuoyuna mesaj mı veriyor” sorusunu sordu.

marklee

Geçtiğimiz haftalarda magazin basınına konuşan Markle, Harry ile bir ilişki yaşadıklarını söylerken, İngiliz basını geçtiğimiz hafta sonu Markle’ın Kraliçe ve kraliyet ailesiyle tanıştığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Prens Harry
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