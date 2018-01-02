Prematüre bebeği doğurtmaya çalışırken kafasını kopardılar

ARJANTİN'DE yaşanan bir doğum esnasında doktorlar, yanlışlıkla bebeğin kafasını bedeninden ayırdı. 28 Aralık günü gerçekleşen korkunç olay Arjantin'in kuzeybatısında Tartagal'daki bir hastanede yaşandı.

KAFASI KOPARAK İÇERİDE KALDI

Raporlara göre bebeğin başı annenin içinde kalmıştı. Doktorlar prematüre olarak doğmak üzere olan çocuğu annenin içinden çıkarmak için müdahalede bulundukları esnada çocuğun kafası koparak vücudundan ayrıldı.

ANNE SEZARYEN İSTEMİŞ

22 haftalık hamile olan kadının eşi, bir şeyler almak için dışarı çıkmıştı. Geri döndüğünde bebeğin kafasız bedenini elinde tutan bir tıbbi görevli gördü. Çocuğun kafasının kopmasına sebep olanın bir ebe mi yoksa doktor mu olduğunu bilmediklerini söyleyen acılı baba, " Bebek, hastaneye geldiğimiz hayattaydı" açıklamasında bulundu.

Anne Valazquez ise "Suyum geldikten sonra doktor beni doğumhaneye götürdü ve doğum öncesi ağrıyı hissetmeme rağmen bebeğimi uzatarak karnımı itmeye başladı. Ben sezaryen istedim ama etrafında kimsenin yapamayacağını söylediler." dedi.

DAVACI OLDULAR

Ertesi gün acılı aileye bir kutu içinde teslim edilen talihsiz bebek defnedilirken aile en başta neden sezaryen yapılmadığına isyan ederek gözyaşı döktü.

30 yaşındaki anne Reina Natalia Valazquez ve eşi hastaneden ve doktorlardan davacı olduklarını açıkladı.