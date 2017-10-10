Portakal büyüklüğünde dolu yağışı! Araçlar hurdaya çıktı

ARJANTİN'DE Corrientes eyaletinde dün yoğun dolu yağışı yaşandı. Normalin dışında boyutlarda yağan dolu sebebiyle araçlarda ve evlerde büyük hasar meydana geldi.
ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU
Bölgede devam eden yağmur öğlen saatlerinde aniden yerini doluya bıraktı. Ceviz ve portakal büyüklüğünde yağan doğu taneleri bazı araçlarda büyük bir kaza yapmışcasına hasara neden oldu.
BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRÜYORLAR
Corrientes halkı böyle bir dolu ile şu ana kadar hiç karşılaşmadıklarını ifade etti. Etkili olan sıradışı dolu sonrasında Corrientes halkı yolda kalan araçlara yardım etti. Çok sayıda araçta ve evde ağır hasar oluştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.