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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Portakal büyüklüğünde dolu yağışı! Araçlar hurdaya çıktı

Arjantin'de portakal büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle trafikteki araçlarda ve evlerde büyük hasar oluşurken, panik anları kameralara yansıdı

Portakal büyüklüğünde dolu yağışı! Araçlar hurdaya çıktı

Arjantin'de portakal büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle trafikteki araçlarda ve evlerde büyük hasar oluşurken, panik anları kameralara yansıdı

10 Ekim 2017 Salı 15:43
Portakal büyüklüğünde dolu yağışı! Araçlar hurdaya çıktı
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ARJANTİN'DE Corrientes eyaletinde dün yoğun dolu yağışı yaşandı. Normalin dışında boyutlarda yağan dolu sebebiyle araçlarda ve evlerde büyük hasar meydana geldi.

ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Bölgede devam eden yağmur öğlen saatlerinde aniden yerini doluya bıraktı. Ceviz ve portakal büyüklüğünde yağan doğu taneleri bazı araçlarda büyük bir kaza yapmışcasına hasara neden oldu.

BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRÜYORLAR

Corrientes halkı böyle bir dolu ile şu ana kadar hiç karşılaşmadıklarını ifade etti. Etkili olan sıradışı dolu sonrasında Corrientes halkı yolda kalan araçlara yardım etti. Çok sayıda araçta ve evde ağır hasar oluştu.
 

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Son Güncelleme: 10.10.2017 15:47
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ArjantinPortakal Büyüklüğünde DoluDOLU YAĞIŞI
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