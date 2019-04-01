Poroşenko’nun serveti 2018’de yüzde 95 arttı

UKRAİNSKİE Sainskiek Novosti ajansına göre, Poroşenko'nun 2018'deki mal ve gelir beyannamesini yayınlaması için bugün son gündü. Poroşenko'nun bu sabah 2.30 civarında yayınladığı elektronik beyannamede 2018 yılındaki servetinin yüzde 95 artarak 1.55 milyar grivnaya ulaştığı görüldü. Geçen yıl ise Devlet Başkanı'nın servetinin toplam miktarı 16.3 milyon grivnaydı (600 bin dolar). Raporda Poroşenko'nun gelirinin 1.1 milyar grivnasının Rothschild Trus Schwiz AG'deki hisselerinden (İsviçre) şirketinden, 400 milyon grivnası (14.7 milyar) Prime Asset Capital şirketi hisselerinden, 21 milyon grivnası (772 bin dolar) Uluslararası Yatırım Bankası'ndan, 800 bin grivnası mülk devrinden, 400 bin grivnası (14.7 bin dolar) başkanlık maaşından, 28.8 milyon grivnası (1.05 milyon dolar) Maliye Bakanlığı tarafından yapılan iadelerden geliyor.