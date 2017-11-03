Porno yıldızı Putin'e rakip oluyor

RUSYA'DA 32 yaşındaki seks filmleri oyuncusu Elena Berkova, başkanlık seçimlerinde aday oldu.

İki çocuk annesi Berkova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rakip olacağını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. 642 bin takipçisi bulunan hesapta, Berkova'nın yüzlerce videosu bulunuyor.

Eski porno yıldızının seçim vaatleri arasında cinsel tacize idam cezası, erkeklerin boşanmasını engellemek var.

Başkanlık adayı, Berkova'nın ilk siyasi tecrübesi değil. Soçi belediye başkanlığına aday olan porno oyuncusu, ülke çapında bazı televizyon programlarıyla tanınıyor.

Rus Paris Hilton olarak tanınan ünlü televizyon sunucusu Ksenia Sobchak da, Ekim ayında başkan adaylığını açıklamıştı. Instagram'da 5 milyondan fazla takipçisi olan Sobchak'ın geçmişte bazı erkek dergilerine verdiği erotik pozlar fırtına koparmıştı.