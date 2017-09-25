Polonya kendisini ‘yenilmeyen’ ülke olarak tanıttı

POLONYA'NIN 2. Dünya Savaşı’nda yaşadıklarını anlatan bir kısa film çekildi. Nazi Almanyası ve Sovyet Rusya tarafından toprakları işgal edilen ülkenin tarihine göndermeler yapan animasyon filmin seslendirmesini ünlü Hollywood oyuncusu olan Sean Bean yaptı. “The Unconquered” (Yenilmemiş) ismini taşıyan filmin yapım ekibi basına yaptığı açıklamada, animasyon filmdeki kahramanların sembolik anlamları olduğunu açıkladı.

Filmin içeriği tarihi nitelik taşıyor

Animasyon filmin içeriğinde Polonya’nın Yahudi soykırımına yönelik ABD’yi uyarması da yer alırken; Stalin’in emriyle binlerce Polonyalı subayın Katyn Ormanı’nda katledilmesi de propaganda tadındaki animasyon filmin içeriğinde kendisine yer buluyor.