Polonya'da bakanlık halka çağrı yaptı: Tavşan gibi üreyin!

POLONYA Sağlık Bakanlığı, düşen nüfusu yeniden artırabilmek için vatandaşlarından çocuk yapmalarını istiyor. Bunu da hazırladığı bazı videolarla yapıyor.

TAVŞANLAR GİBİ ÜREYİN

Polonyalıları çocuk sahibi olmaları için teşvik etmeyi amaçlayan bir kısa videoda ise tavşanlar kullanılmış. Hükümet vatandaşlarını, tavşanlar gibi üremeye davet ediyor.

DÜNYANIN EN DÜŞÜK DOĞUM ORANLARI

Dünyadaki en düşük doğum oranlarından birine sahip olan ülkede çocuk sahibi olmak özendirilmeye çalışılıyor. Videoda aile olmak istiyorsanız tavşanları izleyin deniliyor.

ÖLÜMLER DOĞUMLARI GEÇTİ

Polonya'da geçen sene ilk defa ölümlerin oranı doğumları geçti. Avrupa Birliği verileri, Polonya'nın doğum oranının 2015 yılında kadın başına 1.32 çocuk olduğunu gösteriyor. Nüfusu korumak için gerekli olan kadın başına düşen doğum sayısı ise 2.1 ile 2.3 arasında olmak zorunda. 38 milyon nüfusa sahip ülkede başta bulunan muhafazakar hükümetin attığı bu adım, durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

KİMSEYİ İNCİTMEYECEK BİR YOL

Sağlık Bakanlığının tavsiyesi aynı tavşanlar gibi sağlıklı yemek yemek, egzersiz yapmak, rahatlamak ve üremek şeklinde. Polonya Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Polonyalıları doğurganlık döneminde -18 ile 45 yaşları arasında- üreme sayısını iyileştirecek sağlıklı bir yaşam tarzı edinmeye teşvik etmek istediğini söyledi. Ayrıca konunun bilinirliğini artırmak için kimseyi rencide etmeyecek ve kaba olmayan bir yol aramayı amaçladıklarını da ekledi.