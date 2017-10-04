Polisi protesto için genel grev

İSPANYA'NIN Katalonya bölgesinde düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından, bölgenin büyük bir bölümünde dün genel greve gidiliyor. Katalan sendikalar ve meslek örgütlerinin çağrısıyla gidilen genel grevin gerekçesi, Pazar günü yapılan referandumda görülen ağır hak ve özgürlükler ihlali’ olarak açıklandı. Madrid yönetiminin yasadışı gördüğü referandumda 2,2 milyon Katalan oy kullanmış, İspanyol polisinin oylamayı engelleme girişimlerinde yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Dün düzenlenen genel grev kapsamında toplu taşıma durdu, okullar ve klinikler kapandı. Barcelona futbol kulübünün destek verdiği grev süresince Barcelona’daki bazı müzelerin de kapalı kaldığı kaydedildi.

Desteği çektiler

Genel grevi desteklediğini duyuran İspanya’nın iki büyük işçi sendikası önceki gün karar değiştirdiklerini açıkladı. Sendika yöneticileri çekilme kararına, ‘Katalonya hükümet başkanı Carles Puigdemont’un konuşmasından izledikleri tek stratejinin bağımsızlık olduğunun anlaşılmasını’ gerekçe gösterdi.

Katalan lideri Puigdemont, Madrid’deki merkezi yönetimde yeni bir anlayış görmek istediğini söylerken, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy önderliğindeki hükümet, ülkenin kuzeydoğusundaki görece daha varlıklı bölgenin özerkliğinin askıya alınabileceği uyarısında bulundu.

İspanyollardan Pique’ye tepki

Katalonya’nın bağımsızlık referamdumu oylaması sırasında yaşanan olaylara tepki veren Barcelona doğumlu futbolcu Gerard Pique, İspanya Milli Takımı ile çıktığı antreman sırasında taraftarlar tarafından yuhalandı. Dünya Kupası eleme grubu karşılaşması için başkent Madrid’in dışında kampa giren İspanya Milli Takımı’nın çalışması Pique’nin protesto edilmesi nedeniyle planlandığından erken sonlandı. İspanya, Cuma günü Arnavutluk ile karşılaşacak. İspanyol taraftarların Pique’ye küfürlü tezahüratta bulunduğu ve ‘Milli takımı bırak’ diye bağırdığı belirtiliyor. 30 yaşındaki futbolcu, Barcelona’nın Las Palmas ile oynadığı karşılaşma sonrası ‘eğer sorun olarak görülüyorsa milli takımı bırakabileceğini’ açıklamıştı.

Pique, Pazar günü gerçekleştirilen referandum devam ederken de sosyal medya hesabı üzerinde Katalanlara destek veren paylaşımlarda bulunmuştu.

Oteller polisleri kapı dışarı etti

Referandum sırasında göstericilere aşırı şiddet kullanmakla suçlanan İspanyol polis ve jandarma memurları, kaldıkları otellerden atılıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre polisleri otellerden kovma eylemleri, ilk olarak Calella Kasabası’nda başladı. Kasabanın Belediye Başkanı Monserrat Candini’nin, İspanyol polisinin otellerini ‘kışla’ olarak kullanmasına izin vermeyeceklerinin açıklamasının ardından gösteriler düzenlendi. Artan tepkiler üzerine polis memurları, kasabadaki otellerden ayrılmaya başladı.

O gemi kalacak

Madrid yönetiminin referanduma müdahale için Katalonya’ya sevk ettiği polislerden bir bölümünün konakladığı yolcu gemilerinin, 11 Ekim’e kadar Barcelona Limanı’nda kalacağı açıklandı. Merkezi hükümetin polislerin nakledilmesi ve konaklaması için İtalyan bir tatil şirketinden kiraladığı ‘Moby Dada’ isimli yolcu gemisinin üzerinde resimleri bulunan çizgi karakterler, bağımsızlık yanlılarının sembolü haline gelmişti.