Polisi arayıp "Kokainim Çalındı" ihbarı yaptı!

ABD'nin Florida eyaletinde, uyuşturucu satıcısı David Blackmon, kokain stoğunun çalındığını polise ihbar etti. Blackmon ihbarı sonrası tutuklandı.
"7 GRAM KOKAİNİM GİTTİ"
35 yaşındaki Blackmon, polisi arayarak arabasını hırsızlar tarafından soyulduğunu söyledi.
Blackmon ayrıca 50 dolar nakitin yanı sıra 7 gram kokainin de çalındığını belirtti.
POLİSE KENDİSİNİ "UYUŞTURUCU SATICISI" OLARAK TANITTI
Florida'daki Okaloosa Bölgesi Şerif Ofisi, Facebook üzerinden paylaştığı mesajda Blackmon'un ihbar telefonunda kendisini polise 'uyuşturucu satıcısı' olarak tanıttığını açıkladı.
Yapılan aramada, arabada bir poşet daha kokainin yanı sıra taş kokain de bulundu.
Blackmon, "uyuşturucu satmak" ve "tutuklanmaya şiddet göstermeden direnmek" suçlarından tutuklu olarak yargılanacak.
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